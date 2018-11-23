توفيق عكاشة: الأغنية الشعبية قادرة على بناء أمة.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن تحقيق التلاحم بين أفراد الشعب؛ مسئولية الإعلام والدراما والموسيقى، مضيفا: "الأغنية الشعبية قادرة على أن تعيد بناء الأمة".



وأضاف " عكاشة " في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،: "الفنان الشعبي محمود الليثي، وبلبل الشرق الفنان الشعبي حكيم، قادران على إعادة بناء الأمة حال توظيف أغانيهما لتحقيق التلاحم بين أفراد الشعب".



وتابع:" الشعبيون والعمال والفلاحون والطبقة الكادحة من الشعب هي القادرة على بناء الأمة، ولكن البهوات بياكلوا جاتوه".



واستطرد: "يجب أن تنخفض أجور الفنانين الفلكية؛ لأنها تؤثر على العمل الدرامي او السينمائي، لأن ميزانية إنتاج العمل تذهب إلى أجور النجوم والفنانين بما يؤثر على جودة العمل".