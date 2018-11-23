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توك شو

ستيني يبيع الأنابيب.. محمود سعد يعرض تقريرا عن عم فارس.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي محمود سعد؛ تقريرا عن «عم فارس» الذي يعمل في بيع الأنابيب؛ بالرغم من بلوغه سن الستين، حيث يحملها على كتفه ويوصلها لزبائنه.

وأوضح «عم فارس» خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «باب الخلق»؛ المذاع على فضائية «النهار»، أنه عمل في عدة مجالات منها المعمار والنجارة والأنابيب؛ لافتا إلى أن مهنة شاقة، إلا أنه تعود عليها وأصبح لا يستطيع تركها.

وأشار «عم فارس»، إلى أن مهنة بيع الأنابيب تأثرت في الفترة الأخيرة؛ بسبب تركيب الغاز الطبيعي لأغلب المناطق التي كان يعمل بها.
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