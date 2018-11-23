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برلمان

برلمانية تكشف عن مشروع قانون خاص بالعائد المالي للمدارس الفنية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:09 م
برلمانية تكشف عن
برلمانية تكشف عن مشروع قانون يخص عوائد المدارس الفنية
عبد الرحمن سرحان
كشفت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، عن أن قانون التعليم الجديد، سيتضمن مواد تشريعية خاصة بالناحية المادية للتعليم الفني، حتى تحقق هذه المدارس عوائد لتطويرها إلى جانب المساهمة في تطوير منظومة التعليم.

وأوضحت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع القانون يهدف إلى الاستفادة من نتاج الأعمال الفنية التي تقوم بها المدارس الفنية، بدلًا من إلقائها.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، بأن العائد الإنتاجي من المدارس الفنية غير مستغل ويحتاج إلى تشريع لتعظيم الاستفادة منه، من خلال إنشاء وحدات مالية، مؤكدة على أنه سيكون له عوائد كبيرة للغاية على المدارس الفنية، وتطوير التعليم بشكل عام.

ومن المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون التعليم الجديد خلال الفترة المقبلة.
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