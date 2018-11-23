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أبو شقة: أعاني صراعات لا حدود لها منذ توليت رئاسة حزب الوفد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:15 م
توك شو

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه منذ أن تولى رئاسة الحزب يعاني من صراعات لا حدود لها ومحاولات تم اجتيازها بأمانة حتى يتم العبور بالوفد إلى بر الأمان.

وأضاف أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزب مفتوح للجميع وهو ليبرالي يؤمن بالرأي والرأي الأخر.

وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أنه يرفض تصوير ما يحدث داخل الحزب بالصراع، الذي يكون بين قوى متوازنة.

وتابع أبو شقة، أن ما يسقط الأنظمة والأحزاب هو عدم وجود موارد مالية، لكنه نجح في تجاوز ذلك، قائلا «إننا أمام قتال متعمد إما الاستيلاء على الحزب أو تدميره».
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