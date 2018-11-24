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اقتصاد

ارتفاع دخل افريسكيم بنك لـ546.6 مليون دولار في 9 أشهر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع إجمالي دخل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" خلال الـ9 شهور الأخيرة إلي546.6 مليون دولار، بزيادة نسبتها 14.3٪ خلال الفترة المناظرة من العام السابق، فيما بلغ صافي الدخل للبنك 172.4 مليون دولار بزيادة قدرها 11.9% بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف تقرير مؤشرات الأداء المالي للبنك، أن إجمالي الاصول سجلت 12 مليار دولار و القروض 9.5 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 14.2% عن نفس المدة من العام السابق.

وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 145٪، مقابل 141٪ بنفس الفترة من العام السابق له، فيما وصلت الفترة نسبة القروض غير العاملة لنحو 2.5 % من المحفظة، مقابل 2.4 % عام 2017) .
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