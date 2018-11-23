انطلاق برنامج تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك

أطلق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك المركزي والسفارة الألمانية بالقاهرة برنامج «تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر».



البرنامج ينطلق بمنحة تقدر تقدر بقيمة 3.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.



كتبت الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أطلق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع البنك المركزي المصري والسفارة الألمانية بالقاهرة برنامج (تعزيز الشمول المالي والرقابة والإشراف على البنوك في مصر). وذلك بمنحة تقدر بـ3.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع إلى دعم جهود الشمول المالي وتقوية الإطار الرقابي المصرفي.