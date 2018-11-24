منها تراجع البطالة.. خبراء: منشور الموازنة أظهر نتائج الإصلاح الاقتصادي.. ومعدلات النمو تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن

"الوطني للتنافسية":
ازدهار السياحة يساهم في زيادة الناتج المحلي للبلاد
اتحاد المستثمرين:
اتحاد المستثمرين:
مجهود كبير تبذله الحكومة لرفع أداء الاقتصاد
ثمن خبراء الاقتصاد من النتائج الإيجابية التي أظهرها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة مؤكدين أن الفترات الحالية شهدت تراجعا في معدلات البطالة وتحسن تصنيف مصر في نتائج الأعمال، مؤكدين أن الفترة القادمة سيشعر المواطنون بتلك النتائج.
وقال علي حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن برنامج الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ 4 سنوات ظهرت آثاره بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، حيث ارتفعت معدلات النمو وانخفضت البطالة فضلا عن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.
وأضاف حمزة لـ "صدى البلد" أن هناك مجهودا كبيرا تبذله الحكومة لرفع أداء الاقتصاد والوصول به كافضل للمرتبة الـ 30 عالميا بحلول 2030 ، وذلك بمزيد من الاصلاحات التشريعية و الاجرائية والضريبية ليصبح هناك بيئة اعمال مؤهلة بشكل كامل.
وأشار حمزة إلى إعلان وزارة المالية باستهداف معدلات نمو 6.5% خلال العام المالي المقبل 2020/2019، يحتاج إلى رفع نسبة مشاركة الاستثمار الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقديم مزيد من الحوافز للقطاع وتخفيف الأعباء عن المصنعين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو الصناعي تمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا حيث يمثل القطاع الخاص نحو 70%من الاقتصاد و يساهم فى توفير 90%من الوظائف والتشغيل.
أكد حمزة، أن الصناعة قاطرة النمو لأي اقتصاد إذ تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة فضلا عن زيادة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الصادرات ومزيد من جلب لعملة الصعبة للبلاد.
وقال الدكتور سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية، إن قطاعي السياحة والتصدير من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمتلك مصر فيهما مزايا تنافسية جيدة تؤهلها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن السياحة قطاع سريع النمو وعوائد مرتفعة إذ تستوعب أعداد كبيرة من العمالة بالإضافة إلى أنها أحد أهم مصادر العملة الصعبة مشيرة إلى أنها قاطرة للتنمية تساهم في تنشيط العديد من الصناعات وخلق مزيد من المهن داخل الطبقات الفقيرة.
وأعلنت وزارة المالية، أنها تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا خلال العامين المقبلين.
وأشار فهمي، إلى أنه من الضرورة دعم وتنشيط القطاع السياحي بتحسين الخدمات وتطويرها فقط وعمل حملات تسويق وترويجية لأهم الأماكن والمعالم السياحية التي تمتلكها مصر وتؤهلها لتكون واحدة من اكثر دول العالم جذبا للسياح من مختلف الجنسيات.
وأوضح فهمي، أن ازدهار السياحة يساهم بنسبة كبيرة في زيادة الناتج المحلي للبلاد وتخفيض معدلات النمو والبطالة والفقر فضلا عن استقرار أسعار العملة المحلية.
ويشار إلى أن وزارة المالية، أرسلت منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020، إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5%، مقابل 5.3% في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% علي أساس سنوي.
ثمن خبراء الاقتصاد من النتائج الإيجابية التي أظهرها برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة مؤكدين أن الفترات الحالية شهدت تراجعا في معدلات البطالة وتحسن تصنيف مصر في نتائج الأعمال، مؤكدين أن الفترة القادمة سيشعر المواطنون بتلك النتائج.
وقال علي حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن برنامج الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ 4 سنوات ظهرت آثاره بشكل إيجابي على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، حيث ارتفعت معدلات النمو وانخفضت البطالة فضلا عن تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.
وأضاف حمزة لـ "صدى البلد" أن هناك مجهودا كبيرا تبذله الحكومة لرفع أداء الاقتصاد والوصول به كافضل للمرتبة الـ 30 عالميا بحلول 2030 ، وذلك بمزيد من الاصلاحات التشريعية و الاجرائية والضريبية ليصبح هناك بيئة اعمال مؤهلة بشكل كامل.
وأشار حمزة إلى إعلان وزارة المالية باستهداف معدلات نمو 6.5% خلال العام المالي المقبل 2020/2019، يحتاج إلى رفع نسبة مشاركة الاستثمار الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقديم مزيد من الحوافز للقطاع وتخفيف الأعباء عن المصنعين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو الصناعي تمكن الحكومة من تحقيق مستهدفاتها بتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا حيث يمثل القطاع الخاص نحو 70%من الاقتصاد و يساهم فى توفير 90%من الوظائف والتشغيل.
أكد حمزة، أن الصناعة قاطرة النمو لأي اقتصاد إذ تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة فضلا عن زيادة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الصادرات ومزيد من جلب لعملة الصعبة للبلاد.
وقال الدكتور سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني للتنافسية، إن قطاعي السياحة والتصدير من أهم القطاعات الاقتصادية التي تمتلك مصر فيهما مزايا تنافسية جيدة تؤهلها من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وقال فهمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن السياحة قطاع سريع النمو وعوائد مرتفعة إذ تستوعب أعداد كبيرة من العمالة بالإضافة إلى أنها أحد أهم مصادر العملة الصعبة مشيرة إلى أنها قاطرة للتنمية تساهم في تنشيط العديد من الصناعات وخلق مزيد من المهن داخل الطبقات الفقيرة.
وأعلنت وزارة المالية، أنها تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا خلال العامين المقبلين.
وأشار فهمي، إلى أنه من الضرورة دعم وتنشيط القطاع السياحي بتحسين الخدمات وتطويرها فقط وعمل حملات تسويق وترويجية لأهم الأماكن والمعالم السياحية التي تمتلكها مصر وتؤهلها لتكون واحدة من اكثر دول العالم جذبا للسياح من مختلف الجنسيات.
وأوضح فهمي، أن ازدهار السياحة يساهم بنسبة كبيرة في زيادة الناتج المحلي للبلاد وتخفيض معدلات النمو والبطالة والفقر فضلا عن استقرار أسعار العملة المحلية.
ويشار إلى أن وزارة المالية، أرسلت منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020، إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5%، مقابل 5.3% في العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز الـ 6 تريليونات جنيه إلى جانب استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام، مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وأيضا خفض معدل التضخم إلى 10.9% علي أساس سنوي.