ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم فكرة خارج الصندوق

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر
عبد الرحمن سرحان
أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بإعلان وزارة التخطيط نيتها إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم، بعد أن اقترحه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشيرةً إلى أنها فكرة جيدة من خارج الصندوق، تسد العجز في موارد وميزانية الوزارة.

وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن الصندوق سيكون له أوجه استفادة متعددة، على رأسها إنشاء الفصول، وإيجاد حل لأزمة الكثافة الطلابية، إلى جانب تحسين أجور المعلمين، الذين لا يجدون مورد لزيادة مرتباتهم.

واقترحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن يتم تخصيص العوائد من سروم المدارس اليباينة والتجريبية والدولية، لتطوير منظومة التعليم، لاسيما وأن هذه المدارس تحقق عوائد كبيرة جدًا.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت أن الحكومة تسعى لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال مليون 200 جنيه، بمساهمة بنك الاستثمار القومي، وزارة الأوقاف، وأحد البنوك الأخرى.

وأضافت «السعيد»، خلال لقاء عدد من الصحفيين على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، الأربعاء، أن مساهمة وزارة الأوقاف في الصندوق بـ100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، وأن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد ليتم صرفها على حل مشكلة كثافة الفصول ورفع كفاءة المدرسين ودعم الطلاب المتفوقين.
loading...

ترشيحاتنا

وزير باكستاني يحرق أمتعته احتجاجا على إلغاء رحلته بمطار إسلام أباد..فيديو

اليوم جنايات دمنهور تواصل جلساتها لمحاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

أحد المقربين من العائلة: ملكة بريطانيا تركب الموجة ولن تترك العرش

الطفلة مليكة تتحدى شيماء سيف بـ برنامج Miss Understand على ON E

شاهد .. الرئيس الروسى يطعم الأسماك في جزيرة القرم

أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو

بهذه الأعمال يزيد الله بركته على عبده

وكيل مجلس النواب : الرئيس السيسي صاحب التنمية الحقيقة بعد محمد علي

محمد بن راشد يكشف عن طلب غريب تلقاه من القذافي

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

اخصائي أطفال يشدد على تحليل الغدة الدرقية عند حديثا الولادة

نجل الشهيد النعماني: بابا مات بطل يدافع عن مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: تنازلت عن مستحقاتي بالزمالك من أجل الإسماعيلي
أحمد سمير فرج: إبراهيم عثمان الحاكم بأمره في الإسماعيلي.. فيديو
أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟