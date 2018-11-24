برلمانية: إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم فكرة خارج الصندوق

أشادت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بإعلان وزارة التخطيط نيتها إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم، بعد أن اقترحه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشيرةً إلى أنها فكرة جيدة من خارج الصندوق، تسد العجز في موارد وميزانية الوزارة.



وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن الصندوق سيكون له أوجه استفادة متعددة، على رأسها إنشاء الفصول، وإيجاد حل لأزمة الكثافة الطلابية، إلى جانب تحسين أجور المعلمين، الذين لا يجدون مورد لزيادة مرتباتهم.



واقترحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أن يتم تخصيص العوائد من سروم المدارس اليباينة والتجريبية والدولية، لتطوير منظومة التعليم، لاسيما وأن هذه المدارس تحقق عوائد كبيرة جدًا.



كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت أن الحكومة تسعى لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال مليون 200 جنيه، بمساهمة بنك الاستثمار القومي، وزارة الأوقاف، وأحد البنوك الأخرى.



وأضافت «السعيد»، خلال لقاء عدد من الصحفيين على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، الأربعاء، أن مساهمة وزارة الأوقاف في الصندوق بـ100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، وأن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد ليتم صرفها على حل مشكلة كثافة الفصول ورفع كفاءة المدرسين ودعم الطلاب المتفوقين.