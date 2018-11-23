بهاء الدين أبوشقة: تمسكت بتصوير الانتخابات بالصوت والصورة

قال المستشار بهاء الدين أو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه رجل قانون ويعلم ما قد يحدث من خطأ أو مشاكل جراء الانتخابات، لذلك أصر علي تصوير عملية الإنتخابات كاملة بالصوت والصورة بداية من التصويت حتى نهاية عملية الفرز وإعلان الفائز.



وأوضح أبو شقة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك بعض الأعضاء طالبوا بالتصويت والفرز داخل الخيمة، الذي رفضه المجلس القومي لما قد ينتج عنه عواقب وخيمة لأسباب أمنية.



وأكد رئيس حزب الوفد، إلي أنه لم يحضر لمبني الحزب طول فترة الإنتخابات إلا للإدلاء بصوته فقط، حيث تغيب طول فترة التصويت والفرز حتى يوم إعلان النتيجة.