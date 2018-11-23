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آداب المنوفية تنظم المؤتمر الدولي الثاني.. ٧ إبريل

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:13 م
المؤتمر الدولي الثاني
المؤتمر الدولي الثاني لآداب المنوفية
مروة فاضل
تنظم كلية الآداب بجامعة المنوفية، المؤتمر الدولي الثاني، بعنوان "العلوم الإنسانية بين الواقع والمأمول" في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2019، برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور اسامه مدني عميد الكلية إن المؤتمر يشمل مشاركات من الباحثين المصريين والاجانب وسيكون علي مدار 3 ايام، مضيفا ان المؤتمر يأمل في تحقيق التميز على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية، ورصد محاولات التجديد في العلوم الإنسانية، في ظل واقع عصر المعلوماتية وتحدياته .

وأشارت الدكتورة علا الزيات " منسق المؤتمر " إلى أن المؤتمر يعد منبرا علميا ثقافيا يعبر فيه المتخصصون عن حال العلوم الانسانية وتحدياتها، واسهاماتهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن المؤتمر يهدف لتقديم نماذج ناجحة في تطبيقات العلوم الانسانية، بالاضافة لتسليط الضوء على معوقات التطوير في كليات العلوم الإنسانية، كما يسعى للوقوف على التجديدات في مختلف تخصصات العلوم الإنسانية.
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