سولاف فواخرجي تتألق باللون الأسود

نشرت سولاف فواخرجي صورة لها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة باللون الأسود، وحازت صورتها على إعجاب الكثير من متابعيها.



وتشارك سولاف فواخرجي في تصوير مسلسل «خط ساخن» المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.



مسلسل خط ساخن بطولة، حسين فهمي، صلاح عبد الله نضال الشافعي، هيثم نجم وسهر الصائغ من تأليف فوزية حسين ومن إخراج حسني صالح.