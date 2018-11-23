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القابضة للمياه والصرف الصحي: 40% من البنية التحتية منتهية الصلاحية.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:18 م
الدكتور صلاح بيومي
الدكتور صلاح بيومي
محمد القاضي
قال الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه لدينا في مصر 165 ألف كيلو متر طولي مواسير مياه شرب، بالإضافة إلي 55 ألف كيلو متر طولي شبكات صرف صحي.

وأوضح "بيومي"، خلال استضافته ببرنامج "لقمة عيش"، المُذاع عبر فضائية "أل تي سي"، أنه لدينا أكثر من 200 ألف كليو متر طولي شبكات صرف صحي ومياه شرب، لافتا إلي أن هذه المسافات من شبكات الصرف الصحي والمياه تعتبر كالمسافة بين الإسكندرية وأسوان 200 مرة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي أن 40% من شبكات البنية التحتية للصرف الصحي والمياه تجاوزت العمر الإفتراضي الخاص بها، مؤكدا علي أن البنية التحتية تحتاج إلي إحلال وتجديد، لافتا إلي أنه طبقا للدراسات فإن صيانة هذه الشبكات تحتاج إلي 4 مليارات جنيه كل عام.
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