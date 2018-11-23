خالد أنور يوجه رسالة إلى جمهور كأنه إمبارح

قال الفنان الشاب، خالد أنور، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة سي بي سي cbc، إن الجمهور متشوق لما سيأتي من أحداث خلال مسلسل "كأنه إمبارح"، فالذين لم يتابعوا المسلسل من قبل يتشوقون لمعرفة الأحداث، والذين تابعوه يسألون عن تصوير جزء ثان منه.



وأضاف أنور خلال الحلقة، أن هناك بعض التعليقات على "السوشيال ميديا"، تغضب فريق العمل بينها الكشف عن أحداث المسلسل أو ما يعرف بـ "حرق المسلسل".



ووجه أنور رسالة إلى الجمهور قائلًا: "إحنا تعبنا أوي في المسلسل، والمسلسل حلو جدًا، وجزء من حلاوته إنك ما تتوقعش الأحداث، فمن فضلك ما تحرقش الأحداث للي ما تفرجش".

وكان أنور، الذي جسد دور مروان في مسلسل كأنه إمبارح، وتريكة في مسلسل هذا المساء، وهدى المفتي التي جسدت دور لينة في كأنه إمبارح، قد حلا ضيفين على برنامج معكم منى الشاذلي، خلال حلقة اليوم الجمعة.

