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دراسة طبية تحذر: الكافيين يهدد صحة الجنين.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:22 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
أذاعت فضائية "العربية" تقريرا مصورا يرصد، أضرار الكافيين على صحة الجنين، وفقا لـ دراسة طبية حذرت النساء من تناول الكافيين أثناء فترة الحمل، لأنه يضر أنسجة الجنين.

وأوضح التقرير، أن الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، أكدت أن تناول المراة الحامل للكافيين خلال شهور الحمل، وإن كان بنسب معتدلة، قد يسبب ولادة مبكرة أو ولادة الجنين بوزن أو طول يقل عن المعدل الطبيعي.

وأشار التقرير، إلى دراسة أجريت على أكثر من 900 طفل وأم في إيرلندا، أوضحت أن تناول الأم للشاي أو القهوة بنسبة معتدلة أثناء حملها يسبب انخفاضا في وزن المولود 72 جراما، ويسبب نقصا في طول المولود ومحيط رأسه، أما من تتناول الكافيين بنسب كبيرة يسبب انخفاضا في وزن المولود يصل إلى 170 جراما.
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