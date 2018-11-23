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فن

نانسي عجرم تنشر صورة جديدة من حفلها الأخير بدبي

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستجرام، صورة من حفلها الذى أحيته مؤخرا في دبي مول بدولة الإمارات.

ظهرت نانسي بفستان ابيض قصير مع تسريحة شعر المعتادة مع لمسات المكياج البسيطة، ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن نانسي عجرم تنتظر مولودها الثالث، وطرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بدنا نولع الجو" وهي أغنية من كلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، والكليب من إخراج سمير سرياني.
نانسي عجرم تنشر صورة جديدة من حفلها الأخير بدبي
نانسي عجرم تنشر صورة جديدة من حفلها الأخير بدبي
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