سقوط أمطار غزيرة بقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر

شهدت قرية الزعفرانة سقوط أمطار غزيرة مساء اليوم استمرت لمدة نصف ساعة مما أدى إلى بعض التجمعات المائية البسيطة تبعد عن الطريق الرئيسى ولا تعيق حركة السيارات والمواطنين.



أعلنت الوحدة المحلية للمدينة فصل التيار الكهربائى عن القرية تحسبا لأى ظروف طارئة.



كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع مدن المحافظة تحسبا لسقوط أمطار وتم نشر عدد من الأكمنة المتحركة بالطرق السريعة.

