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منوعات

أقوى ضربة للمافيا الإيطالية في 30 سنة.. حدث تاريخي هز روما

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
محمد علي
قامت الشرطة الأيطالية بمصادرة وهدم 8 فيلات بنتها المافيا الإيطالية بشكل غير شرعي في إحدى الضواحي وفق ما قالت شبكة بي بي سي البريطانية.

وجه وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وحاكمة روما فيرجينيا راجي 600 شرطي بالعملية الكبيرة لعائلة كازامونيكا، في ضربة كبيرة المافيا.

ونشرت أمانة العاصمة روما فيديو على الفيسبوك وهي تحطم ما في طريقها لإحدى الفيلات.

وليست هذه أول مرة تقوم فيها السلطات بعملية ضد مافيا كازامونيكا.

وسبق أن هاجمت المافيا وزير الداخلية الإيطالي على قراره ضدها.

وقالت راجي حاكمة روما العضو أيضا في حركة خمس نجوم، إن الحدث تاريخي لروما والايطاليين لإنهاء سنوات من الأعمال غير الشرعية وهو ما يعد أقوى رسالة لعائلة مافيا كازامونيكا.

وجدت الشرطة خلال مداهمتها مخدرات وتحف مهربة، وهو ماينهي نحو ثلاثين عاما من الأعمال غير الشرعية للعائلة القوية، وفق ماعبرت عنه الحاكمة راجي.
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