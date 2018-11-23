المالية: تفعيل الفاتورة الإلكترونية والربط المميكن أهم أهداف العام المقبل



قالت الوزارة عبر منشور إعددا موازنة العام المالي المقبل والمقرر بدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو القادم إن هناك مستهدفات لإعداد وتطبيق قانون الفاتورة الإلكترونية بما يتواكب مع بدء تطبيق نظام الربط الضريبي الإلكتروني داخل مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التي تقوم ببيع السلع أو تقديم الخدمات.



أعلنت وزارة المالية عن استهدافها القيام بعدة إجراءات علي مستوى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي المقبل، من بينها الانتهاء من Yعداد شبكة التحصيل الإلكتروني من خلال استكمال بناء وتطوير الشبكة المالية للحكومة بعرض توفير وسائل تحصيل إلكترونية غير نقدية لكافة المستحقات الضريبية والجمركية.