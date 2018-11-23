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أخبار البلد

مصر للطيران تكرم وكلاء السياحة بالمدينة المنورة

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
كرمت شركة مصر للطيران بالمدينة المنورة، للعام الرابع على التوالي، وكلاء السياحة والسفر المتميزين بالمدينة المنورة خلال العام المالي 2017/ 2018 في حضور محمد عبدالنبي - مدير أقليم مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية ومحمد سعد الأشقر – مدير مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة ووسط حضور نخبة من مديري وكالات السياحة والسفر بالمدينة المنورة.

في البداية الحفل قدم محمد عبدالنبي كلمته التي شكر فيها وكلاء السياحة والسفر بالمدينة علي مجهودهم وحثهم علي بذل مزيد من الجهد والعمل علي زيادة المبيعات علي شركة مصر للطيرانK وأكد حرص شركة مصر للطيران الدائم علي تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات اللازمة لكافة الوكالات.

ثم قام محمد سعد الأشقر مدير مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة بعرض تقديمي قام فيه بشرح كل ما هو جديد بالسياسة البيعية لمصر للطيران بالسعودية وأهم العوامل التي يمكن ان تساعد وكالات السفر والسياحة بالمدينة المنورة في زيادة مبيعاتهم وكذلك حجم أرباحهم السنوية في ظل التعديلات الجديدة بالسياسة البيعية لشركة مصر للطيران لهذا العام.

في نهاية المناسبة تم تسليم دروع التكريم لوكلاء السياحة والسفر وقد حصلت وكالة الذهبية العالمية للسفر والسياحة علي المركز الأول في حجم المبيعات لهذا العام 2017/ 2018 وتم تقديم الشكر لوكالات السياحة والسفر علي جهودهم وتعاونهم مع شركة مصر للطيران.
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