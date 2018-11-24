محافظ دمياط: نتصدى بكل حزم لحالات التعدى على أملاك الدولة



قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انها ستصدى بكل حزم لكل من يقوم بالاستيلاء على اراضي املاك الدولة ويقوم بالبناء عليها وكذلك الأراضي الزراعية وانها لن تسمح للخارجين على القانون بسلب اراضي الدولة ولا البناء على الرقعه الزراعية دون مراعاة للحقوق ولا للقانون.



واضافت المحافظ لصدى البلد، أنهعلى مدار الفترة الماضية تم التصدى لحالات التعدى على الاراضي الزراعية بكل اشكالها وازالتها في المهد ، فتم ازاله مايقرب من 34 حاله على مدار الاسبوع الماضي في بجميع أنحاء المحافظة بإجمالى مساحة 7500 متر حيث تم تنفيذ قرارات الازالة الصادرة طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 .



واشارت الى ان حملات الازاله مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة الامنيه لازالة كافة انواع التعدى وهناك من تقدم بطلبات تقنين لاوضاعهم المخالفة في اطار ما يسمح به القانون وبعد دراستها تم بالفعل الموافقة على العديد من طلبات تقنين الاوضاع بمالايخالف القانون ودراسة الحالات الانسانية التى قامت بالبناء على اراضي زراعية منذ سنوات وتم بالفعل مساعدتها في تقنين اوضاعها في اطار القانون.



