بهاء الدين أبوشقة يكشف أسباب التحقيق مع السيد البدوي.. ويؤكد: تمسكت بتصوير الانتخابات بالصوت والصورة درءا للمشاكل.. ويعرض تفاصيل التحقيق مع 17 عضوا مدانين بحكم قضائي قبل فصلهم

رئيس بيت الأمة:

السيد البدوي لم يسدد التزاماته بالملايين تجاه إحدى الشركات

خبرتي في الانتخابات وراء قراري بتصويرها

التحقيق مع 17 عضوا مدانين بحكم قضائي قبل فصلهم



قال المستشار بهاء الدين أو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه رجل قانون ويعلم ما قد يحدث من خطأ أو مشاكل نتيجة الانتخابات؛ لذلك أصر علي تصوير عملية الانتخابات كاملة بالصوت والصورة، بداية من التصويت حتى نهاية عملية الفرز وإعلان الفائز.



وأوضح أبو شقة خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك بعض الأعضاء طالبوا بالتصويت والفرز داخل الخيمة، وهو الأمر الذي رفضه المجلس القومي؛ لما قد ينتج عنه عواقب وخيمة لأسباب أمنية.



وأكد رئيس حزب الوفد، أنه لم يحضر لمبني الحزب طوال فترة الإنتخابات؛ إلا للإدلاء بصوته فقط، حيث تغيب خلال عمليات التصويت والفرز وحتى يوم إعلان النتيجة.



ونوه بأن هناك اجتماعا للهيئة العليا، ورؤساء لجان المحافظات، واتحاد المرأة الوفدية والشباب الوفدي؛ لمناقشة بعض المشاكل الخاصة بالوفد؛ لكونه حزبا ديمقراطيا لا يأخذ أحد مسئوليه أو أعضاؤه قرارا منفردا.



واضاف أن هناك أحد الأعضاء أشار إلى وجود إنذارا من أحد المحامين لرئيس الحزب والسكرتير العام، حيث أنه حصل علي حكم نهائي بالحبس 6 سنوات لـ17 عضوا خلال فترة رئيس الحزب السابق.



وأضاف، أن صورة الحكم التي بعثها المحامي، تؤكد تورط هؤلاء الأعضاء؛ مما يوجب على الحزب فصلهم ووقف عملهم السياسي؛ بناء على مطالبة جماعية من أعضاء الحزب، لكنه آثر أن يكون هناك تحقيق كامل؛ للتأكد من صحة المعلومات، حيث تم تشكيل لجنة من 5 أعضاء من الهيئة العليا؛ للتحقيق معهم قبل اتخاذ القرار.



وأوضح رئيس حزب الوفد، أن بعض أعضاء الحزب وجهوا له اللوم؛ لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة مع المتهمين، رغم علمه منذ فترة طويلة، نظرا لان الوفد كان في فترة إعداد لانتخابات الهيئة العليا للحزب.



وقال، إنه كرئيس للحزب ليس له مطلق التصرف في شئون الحزب، ولكن تحكمه لائحة ومبادئ، مؤكدا أن الإدارة جماعية تقوم على المشاركة والديمقراطية، حيث لا يوجد مسؤول يستطيع اتخاذ قرار منفردا، ولكن بالعودة لرأي الجماعة.



وأضاف، أن قرار استدعاء الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق للتحقيق؛ هو قرار حزبي ومؤسسي، مضيفا أنه لا يوجد بينهما سوى الود والتقدير.



وأشار رئيس حزب الوفد، إلي أن استدعاء السيد البدوي للتحقيق؛ يتعلق بملف خاص بشركة إعلامية تعاقد معها الحزب، لكن حدث إخلال لتنفيذ بنودها، موضحا أن الشركة الإعلامية كان لها تعاقدات خاصة مع قناة يملكها الدكتور السيد البدوي.



وتابع، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أقر بعدم تنفيذ البنود الموقع عليها مع الشركة الإعلامية، حيث أن الشركة تعاقدت لمدة 3 سنوات بـ 66 مليون جنيه، تقوم بسداد مليون جنيه شهريا و10 ملايين بنهاية كل عام.



وأكد أبو شقة، أن هناك 7 أشهر فقط التزم فيها ببنود العقد، ثم توقف ضخم الأموال بشكل كامل، وقد أعلن السيد البدوي أنه مسئول عن سداد تلك الأموال؛ حتى إن لم تسدد الشركة.