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اقتصاد

التموين: شراكة مع القطاع الخاص لإدارة المجمعات لتقديم خدمات بسعر تنافسي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة منافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة، بغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خصصا فئات محدودة ومتوسطة الدخل.

ونفي " عشماوي" في تصريحات صحفية، أن تلك الممارسات ليسيت خصخصة للخدمات، معتبرا ان الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص معروفة ومعمول بها في العديد من البلدان بغرض رفع العبء عن الجهاز الحكومي و تقديم خدمات بسعر تنافسي للمواطنين.

وسبق لوزارة التموين طرح مول الطيران التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة علي القطاع الخاص لإدارة المول، بغرض التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين خصوصا فئات محدودة ومتوسطة الدخل.
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