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تعليم

اختبار جديد لقياس مهارات طلاب أولى ثانوي بالمدارس الفنية

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:46 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانا لطلبة الصف الأول الثانوي بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالتزامن مع منتصف الفصل الدراسي الأول 2018/2019 ، للوقوف على مدى استجابة الطلاب لبرنامج تنمية المهارات الذي تم تطبيقه منذ بداية العام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يتم أداء امتحان اللغة العربية غدا  من التاسعة حتى العاشرة صباحا، ثم يتم عقد امتحان اللغة الإنجليزية من العاشرة والنصف حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأصدرت الوزارة تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، شددت خلالها على أنه في حالة تعذر إقامة الامتحان في الفترة الصباحية في المديرية التي تكون الدراسة بها منتظمة يوم السبت، لوجود نوعية أخرى من التعليم في الفترة الصباحية، فيتم عقد الامتحان في الفترة المسائية نموذج ب في المادتين (اللغة العربية من 1 ظهرا حتى 2 ظهرا ، واللغة الإنجليزية من 2:30 حتى 4 عصرا).

كما شددت الوزارة على أنه يتم طباعة الامتحان ونموذج الإجابة من خلال مطبعة المديرية أو مطبعة التعليم الفني بالمديرية إن وجدت، وتسليمه للمدارس الفنية قبل عقد الامتحان بوقت كاف ويتم التصحيح ورصد الدرجات في كنترول المدرسة، وستكون درجة امتحان اللغة العربية من 20 ودرجة امتحان اللغة الإنجليزية من 50، على أن يتم تجميع النتائج وإرسالها للوزارة في موعد أقصاه 2 ديسمبر 2018.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا الامتحان هدفه متابعة مدي تقدم الطلاب في المهارات اللغوية، وللتأكد من فعالية حصص تنمية هذه المهارات ، لافتًا إلى أنه سيتم عقد امتحان آخر في الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول.
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