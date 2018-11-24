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برلمان

نائب يؤكد على ضرورة إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
النائب عبد الرحمن
النائب عبد الرحمن البكري
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب عبد الرحمن البكري، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، على ضرورة إنشاء صندوق وقف لتطوير التعليم، ليكون مورد إضافي إلى موازنة الوزارة، والتي لم تحقق متطلبات الوزارة واحتياجات المنظومة التعليمية إلى الآن.

وأضاف "البكري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن بدون موارد مالية ضخمة لتطوير التعليم، لن نجني ثمار أي إصلاح مهمًا كان، مؤكدًا على ضرورة استغلال صندوق الوقف في تطوير المعليم والمدارس، وتوفير المعدات الحديثة للطلاب.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت أن الحكومة تسعى لتأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم برأسمال مليون 200 جنيه، بمساهمة بنك الاستثمار القومي، وزارة الأوقاف، وأحد البنوك الأخرى.
وأضافت «السعيد»، خلال لقاء عدد من الصحفيين على هامش فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، الأربعاء، أن مساهمة وزارة الأوقاف في الصندوق بـ100 مليون جنيه، مشيرة إلى أنها تستهدف زيادة رأسمال الصندوق إلى مليار جنيه قبل نهاية يونيو المقبل، وأن الصندوق يهدف إلى تحقيق عوائد ليتم صرفها على حل مشكلة كثافة الفصول ورفع كفاءة المدرسين ودعم الطلاب المتفوقين.
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