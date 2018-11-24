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اقتصاد

التخطيط: ندعم توجهات التعليم لتحسين العملية التعليمية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:31 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وزارتها تدعم توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ خطتها الطموحة للعملية التعليمة، مؤكدة ان " التخطيط" تشجع الاستثمار في البشر بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لاستغلال الموارد البشرية و فقا لاستيراتيجة مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضافت " السعيد" في تصريحات صحفية، أن الدولة تسعي دائمًا إلى ضخ حجم ضخم من الاستثمارات العامة لتحقيق المنظومة الخاصة بتطوير التعليم والنهوض بها ودعم الخطط العملية التي تقدمها الوزارة ضمن استراتيجية التعليم الجديدة والتي تم البدء في تنفيذها العام الدراسي الحالي .

وأشارت إلى أهمية دعم المتفوقين مع مراعاة تحقيق الاستدامة بالنظم التعليمية المتطورة والتي تمثلت حاليًا في نماذج مدارس النيل والمدارس اليابانية.
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