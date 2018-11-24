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حوادث

محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم بيت المقدس.. اليوم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة اعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت المتهمين تهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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