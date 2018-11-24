محاكمة المتهمين بحرق كنتاكي.. اليوم

تنظر الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بمنطقة الجيزة، والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكى محمود وسكرتارية حمدي الشناوي.



وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال كل من "حسان حسانين حسين، عمر عطية عبد الفتاح، عاصم حامد السيد محمود، عبد الرحمن سامح فوْاد أحمد" إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم، في اتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.



وأشار أمر الإحالة إلى ان وقائع القضية ترجع إلى تاريخ 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، حيث قتل المتهمون، وآخرين مجهولين، المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.



واعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابه بما نسب اليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع "كنتاكى الهرم" ومرتادي تلك الأفرع عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وكذا إتلافه عمدا أموالا ثابته ومنقوله لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم، وجاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها اليه مقررا ان دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق؛ ليتمكن اقرانه من ارتكاب الفعل الإرهابى.