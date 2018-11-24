ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

محاكمة المتهمين بحرق كنتاكي.. اليوم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي" بمنطقة الجيزة، والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكى محمود وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية أحال كل من "حسان حسانين حسين، عمر عطية عبد الفتاح، عاصم حامد السيد محمود، عبد الرحمن سامح فوْاد أحمد" إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمتهم، في اتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى.

وأشار أمر الإحالة إلى ان وقائع القضية ترجع إلى تاريخ 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، حيث قتل المتهمون، وآخرين مجهولين، المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

واعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابه بما نسب اليه من اتهامات من انضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع "كنتاكى الهرم" ومرتادي تلك الأفرع عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وكذا إتلافه عمدا أموالا ثابته ومنقوله لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم، وجاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها اليه مقررا ان دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق؛ ليتمكن اقرانه من ارتكاب الفعل الإرهابى.
loading...

ترشيحاتنا

شاب يطعن زوجته في بني سويف لمطالبتها بزيادة المصروفات اليومية

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

سامح النعماني يكشف مفاجأة جديدة عن الشهيد الراحل

محاكمة المتهمين بحرق كنتاكي.. اليوم

عكاشة: أشرف عبد الباقي وطني.. وطلع لنا فنانين زي أبو شعر منكوش

انخفاض طروحات السندات الدولية للبنك المركزي لـ71.3 مليار دولار خلال عام

موجز الأخبار: وزيرة البيئة في ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. وغادة عبدالرازق تعاود الظهور

لعشاق برجر الباذنجان.. مقاديره وطريقة تحضيره

الطيران الأمريكي يقتل 11 مدنيا في مدينة دير الزور السورية

علي جمعة: علموا أولادكم الاحتفال برسول الله كل أسبوع

الأهلي يفاوض المدير الفني السابق للزمالك.. فيديو

إبراهيم سعيد يهاجم لاعبي الأهلي :تحولوا الي موظفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟