اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة

تنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "ع. م" الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية "غرفة عمليات رابعة" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم- وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم- عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم- وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم- عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.