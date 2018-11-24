اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة

تنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "ع. م" الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية "غرفة عمليات رابعة" .



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



ووجهت النيابة العامة للمتهم- وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم- عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.