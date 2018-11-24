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حوادث

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ غرفة عمليات رابعة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
تنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة المتهم "ع. م" الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية "غرفة عمليات رابعة" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم- وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم- عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
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