محافظ الغربية: الدفع بـ80 سيارة لكسح مياه الأمطار

أكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية أن المحافظة شهدت أمطارا غزيرة أمس بالإضافة إلى عواصف رعدية، مشيرا إلى أنه حصل على تحذيرات بشأن الطقس من غرفة أعمال مجلس الوزراء وغرفة أعمال التنمية المحلية، حيث تم رفع درجة الاستعداد.



وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية " dmc "، مساء الجمعة أنه تم نشر 80 سيارة لكسح المياه على مستوى المحافظة بالكامل، حيث تم السيطرة على الموقف فى الطرق الرئيسة والفرعية.



وأضاف محافظ الغربية أن الحركة المرورية منتظمة داخل محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك انقطاعا في الكهرباء في بعض القري التابعة للمحافظة جراء الأمطار وعاد التيار من جديد مرة أخرى.