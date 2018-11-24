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حوادث

الأمطار تضرب البلاد.. تحذيرات شديدة اللهجة من المرور للقيادة في الطقس السيئ

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
الامطار تضرب البلاد
الامطار تضرب البلاد
أحمد مهدي
ناشدت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والصحراوية، الالتزام بتعليمات رجالها، ومعايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار وظهور الشبورة المائية.

وحذرت الادارة من الاستهتار اثناء القيادة، وعدم الانتباه للطريق والانشغال بغيره، او القيادة بسرعات مرتفعة او تحت تأثير المخدر.

فيما تجري الادارة عمليات تمشيط بصورة مستمرة علي مدار الـ 24 ساعة، علي الطرق والمحاور الرئيسية للوقوف على الحالة الجوية مع متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات الشبورة أو سقوط الأمطار، بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول لكافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية في الشارع.

وأشارت مصادر أمنية، بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلى المتابعة المستمرة من قبل كاميرات المراقبة وتلقي بلاغات الإغاثة وإخطارات الحوادث علي الطرق الصحراوية والسريعة، للتدخل بصورة سريعة، وذلك بتوجيهات اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.

وأضافت المصادر، أن اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، وجه باستمرار شن حملات مرورية وامنية بصورة مستمرة على الطرق الصحراوية لفرض سيطرة امنية والتقليل والحد من الحوادث حفاظا علي أرواح المواطنين، وذلك من خلال شن حملات ضبط السرعات القانونية، والكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، لاسيما حملات ضبط السيارات نصف النقل حال تحميل ركاب بالصندوق الخلفي.

وجاء علي رأس تنويهات القيادة الآمنة، ضرورة إضاءة كافة انوار السيارة بحيث يكون النور الامامي في الوضع المنخفض حال الدخول في الشبورة، لا سيما استخدام انوار الانتظار، وعدم اغلاق زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، وتقليل السرعات في حدود الرؤية وليس في حدود السرعات القانونية، واستعمال مساحة المطر، واستخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة، وعدم التوقف في مناطق الشبورة لأي سبب، كما يتوجب مضاعفة مسافة الآمان والسير في منتصف الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي الخاطئ للسيارة الأمامية.

واهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات علي الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذ تعليمات رجالها؛ حفاظا علي حياتهم، والاتصال علي الرقم 01221110000 "الإغاثة المرورية"؛ حال وجود اعطال او حوادث.
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