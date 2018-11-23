برلماني يعلن عن إعداد مشروع قانون خاص بالاستيلاء على أملاك الدولة

كشف النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون خاص باستيلاء الأشخاص على أملاك الدولة، بما يحفظ حقها.



وقال حنفي لـ "صدى البلد"، إن المحكمة الدستورية، حكمت بعدم دستورية المادة رقم 115 مكرر و372 مكرر، في الطعن رقم 17 لسنة 28 قضائية، الخاص باستيلاء الأشخاص على أملاك الدولة، استنادًا لعدم عرض القانون على مجلس الشورى وقت صدوره، وعلى أساسه يتم وقف أي أحكام صادرة طبقًا لهذه المواد، وحفظ الدعاوى القائمة، طبقًا للكتاب الدوري 9 لسنة 2018، الصادر عن النائب العام.



وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن حق الدولة بذك الحكم يضيع، الأمر الذي دفعه إلى إعداد مشروع قانون لتجريم الاستيلاء على أملاك الدولة، بالشكل الذي يناسب الدستور ولا يخالفه.



وأضاف النائب أن أي حكم صادر حتى تاريخه لن يعمل به، بسب حكم الدستورية، لكن يمكن تدارك الأمر بإدخال مادة على مشروع القانون الذي يعكف على إعداده، تتيح تطبيق القانون بأثر رجعي، بداية من تاريخ صدور دستور 2014.