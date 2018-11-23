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بين الناس

رئيس شركة الصرف بالجيزة يتابع رفع مياه الأمطار.. فيديو وصور

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
محمد الصاحي
تابع المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، عمليات سحب مياه الأمطار بالشوارع.

وشدد بدوي على ضرورة تواجد كافة القيادات حتى انتهاء موجة الأمطار التي سقطت على المحافظة.

وانتشرت معدات شركتي الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى مع الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة؛ وفقا لخطة الطوارئ التي تم وضعها لمواجهة الأمطار والتعامل مع بؤر تجمعات المياه.
رئيس شركة الصرف بالجيزة يتابع رفع مياه الأمطار.. فيديو وصور
رئيس شركة الصرف بالجيزة يتابع رفع مياه الأمطار.. فيديو وصور
رئيس شركة الصرف بالجيزة يتابع رفع مياه الأمطار.. فيديو وصور
رئيس شركة الصرف بالجيزة يتابع رفع مياه الأمطار.. فيديو وصور
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