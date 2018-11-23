محامي: الثأر قضية مجتمعية لا تتعلق بالعقوبة

قال الدكتور محمد حمودة، المحامي الجنائي الدولي وأستاذ القانون الفرنسي والمصري، إن الثأر يعد قضية مجتمعية هامة لا تتعلق بتشديد العقوبة أو تخفيفها، نظرا لتأصلها داخل أذهان البعض منذ مئات السنين، وتحتاج تغييرا جذريا في ثقافة المجتمع كاملة.



وأشار حمودة خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، إلى أن قضايا الثأر لا يرتكبها مجرمون ومسجلون، ولكنها تعود لأساتذة الجامعة، المهندسين، المستشارين وغيرها من المهن الموقرة، مؤكدا أن هناك أكثر من قاضي استئناف قتل داخل ساحة المحكمة بسبب الثأر.



وأوضح المحامي الجنائي الدولي، أن صاحب الثأر لا يشعر غالبا بالذنب ولكنه يشعر أنه يقوم بعمل بطولي بالنسبة لثقافته المجتمعية وعاداته، وأن لم يقم بالثأر يفقد هويته وتحول لعار داخل العائلة.