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مرأة

أعراض تؤكد إصابتك بالغدة الدرقية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يظهر على العديد من الأشخاص أعراض تؤكد أصابتهم بالغدة الدرقية ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك الانتباه لهذه الأعراض وتوضحها الدكتورة هناء جميل استشارى أمراض الغدة الدرقية فى الآتى:

- زيادة الوزن وصعوبة فقدانه .. مؤشر لوجود انخفاض في مستوى هرمونات الغدة الدرقية.

- تورم منطقة الرقبة.. مع وجود التعرق غزيز مع شعور ببعض الجفاف والعطش وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي مؤشر لوجود مشاكل فى الغدة الدرقية.

- خلل في درجة حرارة الجسم والشعور بالبرد الشديد وعدم القدرة على تحمل الحرارة المرتفعة مؤشر لحدوث خلل في أداء الغدة الدرقية.

- الشعور بالخمول والكسل .. وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية مع آلام غير مبررة في العضلات والمفاصل قد يكون مؤشرا قويا لإصابتك بمشاكل فى الغدة الدرقية .
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