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مذيع لأصحاب الجمعة السوداء: إيه اللي سودها ربنا يطينها عليكم

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:18 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
شن الإعلامي أسامة كمال، هجوما لاذعا على المُسوقين وأصحاب الشركات، الذين يقلدون الأمريكان، ويسمون اليوم "الجمعة السوداء"، قائلًا: "إيه اللي سودها في خلاقهم؟ ربنا يطينها عليكم، عيب".

وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "هل يوجد عاقل يقول نسمي جمعة بالجمعة السوداء، وهو يوم طيب تقبل فيه الأعمال، جموع المسلمين تصلي وجموع المسيحيين تروح الكنيسة".

ولفت إلى أن "الجمعة السوداء" مصطلح أمريكي، ويقال على أول جمعة بعد عيد الشكر، وفيها تخفيضات ضخمة جدًا، ينزل الناس بالآلاف ويسدوا الشوارع فتبدو سوداء من شدة الازدحام.

وتابع: "محدش عنده ذوق ولا اعتبار، هي جمعة سوداء في بلادها له معنى ودلالة مقبولة، لكن ليس عندنا، التجار ومواقع التسويق واللي بيشتري مش فارق معاها، إيه سودها؟ أهي السما اسودت عليهم، عشان يحرموا يسموها كده تاني".
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