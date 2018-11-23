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وزير الأوقاف:الإسلام فن صناعة الحياة لا الموت..ونحارب الإرهاب بالتنمية..فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:38 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد القاضي
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر، سواء بمؤسساتها التنفيذية أو المجتمع المدني أو أهل الفضل من أبناء هذا الوطن، لا يمكن أن ينسوا أشقاءهم في أي مكان علي أرض الوطن.

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأديان كلها والإسلام فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، مشيرا إلي أننا نواجه الإرهابيين المتطرفين بالمزيد من البناء والتعمير والفكر والعقل.

وأشار وزير الأوقاف، إلي أن المشهد في قرية الروضة وطني بكل ما تحمله الكلمة، حيث يتلاحم فيه الأداء الحكومي مع الشعبي ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة للجهود المقدمة من وزارة الإسكان، والاستثمار والتضامن الاجتماعي، حيث قاموا بتوفير التمويل لتطوير 270 مسجدا.
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