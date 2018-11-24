برلماني: تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان درع واق لمصر

قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن التشكيل الجديد لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان درع واقي لمصر ويساعد الدولة في نشر القيم الحقيقية لحقوق الإنسان بالخارج، مؤكداََ أن أسماء المرشحين للمجلس القومي لحقوق الإنسان تم إرسالها إلى الدكتور علي عبد العال، لإصدار قرار التشكيل النهائي لأعضاء المجلس القومي، ليتم اعتمادها من قبل رئاسة الجمهورية.



وأضاف "الغول" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، بأن الآليات التي تم الاعتماد عليها هي أن يكون عضو المجلس مستقلا تماما وبعيدًا عن الانتماء الحزبى أو تابع لأى جماعات حاليا أو سابقا، لديه خبرات فى هذا الصدد ولديه كفاءة عالية ليكون عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلًا عن قدرة التشكيل الجديد على مساعدة الدولة فى الخارج فى نشر قيم حقوق الإنسان، والرد على المغالطات التي تبثها المنظمات الحقوقية المشبوهة فى الخارج ضد مصر.



وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان، بالبرلمان، إلى أن السبب في تأخير صدور التشكيل النهائي لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك تفاضلات في اختيار أهم وأبرز الأشخاص المرشحين وفقا لمعايير التي نص عليها الدستور وسيتم إصدارها في أقرب وقت وإرسالها لرئاسة الجمهورية للتصديق عليها.



كان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قد تسلم أسماء المرشحين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث قدمت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أسماء مرشحيها الذين تم اختيارهم إلى رئيس البرلمان تمهيدا لتسليمها إلى رئاسة الجمهورية لتشكيل المجلس.