برلماني: المرشحون لمجلس حقوق الإنسان سد منيع للدفاع عن الوطن

قال النائب صبحي الدالي عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الأشخاص الذين تم ترشيحهم إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان هم سد منيع للدفاع عن الوطن ، مشيراََ إلى أنهم تم اختيارهم وفقا للمعايير التي حددها الدستور



واضاف الدالي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن يوم الأحد المقبل سوف يفصح عن أبرز الشخصيات المرشحة لمجلس حقوق الإنسان ،لافتا إلى أن اللجنة عملت على جمع هذه الأسماء على مدار شهور ، من خلال الترشيحات التى جاءت من منظمات المجتمع المدنى، والنقابات بالكامل وكل الهيئات المنوط بها حقوق الإنسان .



وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان ،إلى أن اللجنة وضعت من ضمن المعايير الوطنية وتاريخه وإيمانه بحقوق الإنسان، موضحا أن اللجنة ترسل ترشيحات فقط ولكنها لا تختار مرشحين بعينهم، ويتم إرسال تلك الترشيحات إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.



تسلم الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أسماء المرشحين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث قدمت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أسماء مرشحيها الذى تم اختيارهم إلى رئيس البرلمان تمهيدا لتسليمها إلى رئاسة الجمهورية لتشكيل المجلس.