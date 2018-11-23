أسامة كمال: لا تلوموا الوزراء والمسؤولين إذا تقاعس الموظفون عن أداء عملهم

رفض الإعلامي أسامة كمال، إلقاء اللوم على الوزراء والمسؤولين الكبار، عند تقاعس الموظفين عن عملهم، قائلًا: "لما صحة الناس تتراجع، فهذا مسؤولية الأطباء لا وزير الصحة، لما دين الناس يضعف؛ تكون مسؤولية الشيوخ، ليس شيخ الأزهر، لما مستوى التلاميذ ينحدر؛ تصبح مسؤولية المدرسين وليس وزير التعليم".



وأضاف كمال خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "لما مستوى الإعلام ينحدر؛ مسؤولية الإعلاميين وليس وزير الإعلام".



وأردف: "الدين سلوك، وليس ناس تخرج من المساجد وكأنها لم تدخلها، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته".