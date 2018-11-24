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حوادث

حبس عاطلين سرقا 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد يوسف، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامها بسرقة 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة.

البداية تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة أثناء تفقدهم للحالة بشارع الحجاز، من ضبطت شخصين حال تواجدهما داخل الحديقة المواجهة لجامع الفتح وبحوزتهما خزينة حديدية يحاولون فتحها.

وتبين أنهما عاطلان وبحوزتهما خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالى ٦٠ ألف جنيه، هاتف محمول، مجموعة من الأوراق ومجموعة من المفاتيح المصطنعة وأجنة حديدية وجاكوش.

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بشارع الشيخ أحمد إبراهيم ـ دائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع " ومحاولة فتح الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزتهما باستخدام الأدوات المضبوطة.
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