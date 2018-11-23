محامٍ يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام



وأضاف حموده خلال لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري، ببرنامج «الوتر»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السجن مدى الحياة مع التشديد ووضع قواعد مثل المتبعة في سجون أمريكا وأوروبا والخاصة بالحالات الإرهابية مع وضع قواعد مذلة للسجناء.



أشار حمودة، إلى أن الشخص المحكوم عليه بالمؤبد يرهق ويكلف أسرته ماليا من خلال القيام بزيارته كل أسبوع، ولكن عندما يموت يتم نسيانه بعد مرور عامين.



وأكد الدكتور محمد حمودة، أن الشخص الذي يتم إعدامه بالخطأ لا يمكن عودته للحياة مرة أخرى. موضحا أنه تم إلغاء عقوبة الإعدام في 39 دولة في العالم.

قال الدكتور محمد حمودة، الحاصل على دكتوراه في القانون المصري والفرنسي والمحامي الجنائي الدولي، إن السجن المؤبد أكثر قسوة وانتقاما من الإعدام في قضايا الثأر.