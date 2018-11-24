الصناعة: فحص 7874 رسالة أغذية خلال شهر

اعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عن فحص 7874 رسالة غذائية خلال الشهر الماضي بوزن 2.48 طن، تم قبول 7709 رسالة بوزن 2.77 طن.



وذكر بيان صادر عن الهيئة، أنه من بين المنتجات الغذائية التي تم قبولها كانت عبارة عن رسائل (حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية)، فيما تم رفض 165 رسالة بوزن 2.2 طن.



وأوضح البيان أن الأصناف المرفوضة لم تكن مطابقة للمواصفات، و كانت عبارة عن منتجات ( تفاح طازج، أعلاف، مبيدات زراعية، سمك فيليه، كبدة وقلب وكلاوي مجمدة، قطن خام، أرز أبيض).

