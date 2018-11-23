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محافظ الشرقية: الأمور مستقرة ومستعدون للأمطار

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تعاملت مع الأمطار على وجه السرعة؛ ونشرت السيارات لسحب مياهها على مستوى الإقليم.

وأوضح "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية " dmc "، أنه حصل على تحذيرات بشأن الطقس في المحافظة من غرفتي عمليات "مجلس الوزراء والتنمية المحلية"، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي تجمعات كبيرة للأمطار أو انقطاع كهربائي نتيجة لسقوطها.

واشار "غراب" إلى أن الأمور مستقرة فى الشرقية، ونحن على أتم الاستعداد، ونرصد الشكاوي على مدار الساعة.
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