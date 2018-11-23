خبير قانوني: بعض القضاة من أصول صعيدية يتفهمون طبيعة قضايا الثأر

كشف الدكتور محمد حمودة، الحاصل على دكتوراه في القانون المصري والفرنسي والمحامي الجنائي الدولي، أنه نجح في الحصول على حكم بالبراءة لأربعة أشخاص حصلوا على حكم بالإعدام في قضية ثأر.



وأضاف حموده خلال لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري، ببرنامج «الوتر»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك قضاة من أصول صعيدية يتفهمون طبيعة قضايا الثأر وهناك قضاة من أصول مدنية وريفية لا يتفهمون طبيعة قضية الثأر.



ووجه محمود حمودة، رسالة إلى كل أم وأب، قائلا إن الثأر حلقات لا تنتهي، وضيعت حياته، وتسبب في توسيع دائرة الدم.