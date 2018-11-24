أجندة الحوادث.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في فساد المليار دولار.. ومحاكمة سعاد الخولي و6 آخرين بقضية الرشوة

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

محاكمة المتهمين بحرق كنتاكي

محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين في قضية الرشوة

محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس"





تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة م.م رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية و م. ف مدير شركة "mh" للتوريدات المحدودة و ع. خ رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت لاتهامهم باختلاس 18 مليون و585 ألف و 943 دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 الف و170 دولار و 5 مليون و400 ألف يورو وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد.





وكان قد امر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهمهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.





باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.





ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم بمقتل طالب، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية طالب الرحاب.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار لطفي سالمان سالم عمر وعضوية المستشارين محمد حلمي قنديل وإيهاب حكيم ومحمد الفيصل.





كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة ومحمد يحيي النحلاوي 20 سنة "سائق" و باسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي" ووليد حربي محمد اليسري 32 سنة "سائق" وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات لأنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق قتلوا المجني عليه بسام أسامة محمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة .





وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على اثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن فقاموا بعقد العزم على قتله واستأجروا احدي الشقق السكنية بمدينة الرحاب وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله واخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة كما قاموا أربسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة .





اعترف المتهم الأول تفصيلا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقام بتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة .





وتنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 423 لسنة 2013، حصر أمن الدولة العليا والمعروفة اعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وكانت النيابة العامة، قد وجهت المتهمين تهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.





وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.





وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.





وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.





كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.





وتنظر الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، اليوم، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين فى احداث إرهاب " مطعم كنتاكى " بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ورأفت زكى محمود وسكرتارية حمدي الشناوي.





كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية احالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى.





ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا واخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وادوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامه واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وادوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص ، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.





اعترف عبد الرحمن أسامه فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابه بما نسب اليه من اتهامات من أنضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع "كنتاكى الهرم" ومرتادى تلك الأفرع عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وكذا إتلاف عمدا أموالا ثابته ومنقوله لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم، وقد جاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها اليه مقررا ان دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق ليتمكن اقرانه من ارتكابهم الفعل الإرهابى.





وتنظر الدائرة 5 ارهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة المتهم ع.م. صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفة عمليات رابعة" .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



