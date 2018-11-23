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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا سيول العراق

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي ضربت عددا من المناطق في العراق إلى 10 قتلى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية ، إن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء السيول بلغت لغاية 10 وفيات و22 اصابة، بحسب قناة "السومرية نيوز" المحلية.

وأضاف أن "الوفيات منهم خمسة في منطقة صلاح الدين واثنان في ذي قار وواحد في ميسان واخر في البصرة وثالث في واسط.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت حالة الطوارئ منذ بدء موجة السيول على البلاد.
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