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ديني

وزير الأوقاف: مفهوم التجديد الديني واضح ولا مساس بالثوابت

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:42 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على وجوب التسليم بالنص القرآني وما صح عن رسول الله (صلي الله عليه وسلم)، وأن مفهوم التجديد الديني واضح ولا مساس بالثوابت.

وقال جمعه إن موقف وزارة الأوقاف واضح في بيانها من التجديد الديني والسنة النبوية المشرفة؛ إلا أن هناك أحاديث قيلت في مواقف تتعلق بالعصر والتصرفات الحياتية وليست الدينية.

وأوضح أن النصوص مقدسة وثابتة ولكن الفتوى متغيرة ويجب أن يتم التفرقة بين النص المقدس وبين الإجتهادات الفقهية.

جاء ذلك في تصريحات لبرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه النائب مصطفي بكري بعد افتتاحه عددا من المشروعات والمساجد في شمال سيناء، وزيارته للمنطقة بمناسبة ذكرى عام على حادث الروضة الإرهابي.

وقال وزير الأوقاف إن ما رآه اليوم فى سيناء يمثل ملحمة وطنية عظيمة تمت بجهد شعبي وحكومي، مضيفا: "مستقبل سيناء واعد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
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