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مرأة

اخصائي أطفال يشدد على تحليل الغدة الدرقية عند حديثا الولادة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:03 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
شدد الدكتور مختار فتحى أخصائى الأطفال وحديثى الولادة، على أهمية وضرورة تحليل الغدة الدرقية عند الأطفال حديثى الولادة وقال، إن النقص في هرمون الغدة الدرقية عند الأطفال حديثي الولادة هي مشكلة كبيرة للغاية وخطيرة .

وأوضح "فتحى" أن النقص فى هرمونات الغدة الدرقية يتسبب في نمو طفل معاق ذهنيا ،مشيرا ألى أنه يجب عمل تحليل للغدة الدرقية بمجرد ولادة الطفل، وإذا وجد المعمل ان تحليل الغدة عالى يجب على الأهل أن يسرعوا في الحصول على العلاج، مع إعادة عمل تحليل الغدة الدرقية مرة اخرى.

وأكد "أخصائي الأطفال" أن علاج الغدة الدرقية عند حديثى الولادة أسهل بكثير، وذلك لانه يعتمد على أقراص يتم تذويبها في مياه وإعطائها للأطفال الرضع، مما تجعله يشفي تماما وينمو بشكل طبيعي على المستوى الجسدي، والعقلي.
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