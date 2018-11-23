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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم لمس المقابر.. فيديو

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لمس المقابر ليس حراما، إلا إذا كانت المقابر منبوشة يمكن أن يختلط بها النجاسة فيُمنع وقتها.

وأضاف الورداني، فى رده على سؤال ( ما حكم لمس المقابر؟ أن حال المقابر وهى مغلقة ليس حراما لمسها وليس هذا من قبيل إدخال الناس فى الشرك بأى شكل من الأشكال فلا حرج فى لمسها.

وأشار إلى أنه لم يرد ما يمنع من لمس هذه المقابر، لأنها فى الحقيقة أماكن لسكنى الأموات الذين يعيشون حياة البرزخ.
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