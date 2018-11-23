محمد حمودة: جلسات الصلح ليست الحل النهائي لقضية الثأر

قال الدكتور محمد حمودة، المحامي الجنائي الدولي وأستاذ القانون الفرنسي والمصري، إن قضية الثأر تحتاج إلي إعادة بناء الإنسان وتأهيله من جديد، نظرا لكونها متأصلة داخل ثقافة المجتمع المصري خاصة في صعيد مصر.



وأوضح حمودة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج "الوتر" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن قضايا الثأر تنتهي في النيابة لعدم توجيه أهل قتيل التهمة إلي القاتل، حتى يتمكنون من الثأر منه.



وأشار المحامي الجنائي الدولي، إلي أن جلسات التصالح التي تقوم بها وزارة الداخلية والجهات المسؤولة لا تعالج النفوس التي امتلأت بالكره والضغينة.